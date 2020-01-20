YURTHABER
  4. Erzincan’da 48 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da 48 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Erzincan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan’da 48 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte bugün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Refahiye’de 17, Çayırlı’da 5, İliç’te 2, Kemah’ta 6, Kemaliye’de 12, Otlukbeli’de 2, Tercan’da 3 ve Üzümlü’de 1 olmak üzere toplam 48 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 7 greyder, 2 dozer, 3 kepçe, 3 bıçaklı kamyon olmak üzere 15 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinleri tüketinKalp sağlığı için potasyumdan zengin besinleri tüketin
Kaymakam Kaykaç, köyleri ziyaret ettiKaymakam Kaykaç, köyleri ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:38
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:55

Erzincan Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Zübeyde Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Erzincan’da 2020’nin ilk bebeği “Asım” oldu

Erzincan’da 2020’nin ilk bebeği “Asım” oldu

Erzincan’da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri

Erzincan’da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri

Erzincan’da ’huzur ve güven’ uygulaması

Erzincan’da ’huzur ve güven’ uygulaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.