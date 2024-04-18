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Erzincan’da 523 gram skunk ele geçirildi

İHA İHA
18.04.2024 11:12
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Erzincan’da bir araçta yapılan aramada 523 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis uygulama noktasında durdurulan 41 plaka sayılı araçta yapılan aramada 523 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren S.P. isimli şüpheli şahsa Türk Ceza Kanunu 188. maddesi “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara sevk edilen S.P. isimli şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca devam etmekte.

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