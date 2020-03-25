YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine getirildi

Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine getirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Erzincan’da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla, AFAD koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve belediyelere bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine getirildi

Erzincan’da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla, AFAD koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve belediyelere bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor. Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2 bin 869 talep yerine getirildi.
65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD hizmet binasında kurulan Vefa İletişim Merkezi tarafından bu sabah itibariyle toplamda: 112 tarafından yönlendirilen bin 637 çağrı, 155 tarafından yönlendirilen bin 194 çağrı, 156 tarafından yönlendirilen 238 çağrı, diğer birimler tarafından yönlendirilen ve bireysel olarak yapılan 98 çağrı cevaplandırılarak, toplamda 2 bin 869 talep yerine getirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Erzincan’da Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşan vatandaşların talepleri yerine getirildi.
Yetkililer, salgının yayılmaması için, alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.
Kısıtlaması olan vatandaşların haricinde kalanların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen yetkililer, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için yeterli sayıda personel ve araç görevlendirmesi yaptık. Ekiplerimiz görev başındadır." ifadelerini kullandı.

Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine getirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

AK Parti’li Bünül: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"

AK Parti’li Bünül: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"

Erzincan Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:33
İkindi
16:02
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

Erzincan Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Limon’dan mülk sahiplerine korona virüs çağrısı

Limon’dan mülk sahiplerine korona virüs çağrısı

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.