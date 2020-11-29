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Erzincan'da 76 yaşındaki kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.11.2020 14:37 | Son Güncelleme

Erzincan'da 76 yaşındaki kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 5 gün önce kaybolan 76 yaşındaki kuyumcudan haber alınamıyor.

Kemaliye ilçesinde kuyumculuk yapan İsmail Sezgin, 5 gün önce ilçe merkezine gitmek için ikamet ettiği Adak köyünden aracıyla ayrıldı.

O günden sonra kendisinden haber alınamayan Sezgin'in otomobili, kaybolduğu gün Malatya-Kemaliye kara yolu Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü yakınlarında yakılmış halde bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede Sezgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Karasu Nehri'nde balık adam ve köpeklerle yaptıkları aramada da Sezgin'e ait ize ulaşamadı.

Sezgin'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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