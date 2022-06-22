Erzincan'da 826 polis adayı mezuniyet heyecanı yaşadı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 826 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen 27'nci dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin dünyaya nizam vermek için yaratılan bir millet olduğuna inandığını söyledi.

Mezun olan polislere seslenen Makas, şunları kaydetti:

"Bu kutlu yürüyüş şu, artık üzerlerinize giymiş olduğunuz üniforma, bu bahsettiğim ecdada bir sorumluluktur, bir yüktür ama bir o kadar da şereftir. O şeref nedir, adaleti ve nizamı sağlamak adına her zaman merhameti terk etmeksizin vatandaşa eşit mesafede davranmak, kanun ve nizam haricinde başka istikamet kendinize belirlememektir. Aklınızı bir başkalarına kiraya vermeyin. Şu andan itibaren yapacağınız tek şey var, vatana ve millete hizmet ve kanun adamı olarak insanımıza hoşgörülü davranarak adaletli bir şekilde düzeni sağlamaktır."

Erzincan POMEM Müdür Vekili Alper Özdemir ise 2021 yılı aralık ayında başlayan yoğun eğitimin tamamlandığını hatırlatarak, "Bugün bizler, göreve başladığında ne yapacağını çok iyi bilen, disiplinli, hukukun temel ilkelerini özümsemiş, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen, gücünü devletten alan ve bu gücünü milletinin huzuru için yasalar çerçevesinde nasıl kullanacağını gayet iyi bilen genç mezunlarımızı teşkilatımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Marmaris'teki orman yangını ile yürütülen mücadele çalışma bölgesinden telefonla polis adaylarına seslendi.

Dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı ve dereceye giren öğrencilere başarı belgesi, plaket, hediye takdim edildi.

Ardından 826 polis adayı yemin ederek kep attı, sevinçlerini beraber mezun oldukları meslektaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaştı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsametin Erol ve polis aileleri katıldı.

