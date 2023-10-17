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Erzincan’da 9 adet tabanca, 53 adet mermi ele geçirildi

17.10.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Erzincan polisinin son 15 gün içerisinde yaptığı çalışmalarda 9 adet tabanca, 53 adet mermi ele geçirildi.

Erzincan’da 9 adet tabanca, 53 adet mermi ele geçirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce 01 -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalara yönelik istatistik açıklandı.
Buna göre, 276 şahsa adli- idari işlem yapılırken 63 kaçak göçmen yakalandı. 10 şahıs gözaltına alındı. 27 aranan şahıs yakalandı. 234 iş yeri kontrol edilerek 26 bin 851 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.
01 -15 Ekim 2023 tarihleri arasında 9 adet tabanca, 53 adet mermi, 4 adet av tüfeği, 439 paket kaçak sigara, 9 adet kesici alet, 1 adet tarihi eser, 6 kilo 624 gram esrar, 55 adet uyuşturucu hap, 9 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

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