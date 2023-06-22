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Erzincan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

22.06.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da, hakkında yakalama kararı bulunan Afganistan uyruklu bir şüpheli ile yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına devam etti.

Asayiş şubesi ekiplerinin de katılımıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, ikamet edebilecekleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durakları ve istasyonlarda uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, hakkında yakalama kararı bulunan Afganistan uyruklu şüpheli ile yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespitleri ve sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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