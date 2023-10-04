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Erzincan’da 902 bin sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu

04.10.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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Erzincan İl Tarım Müdürlüğü tarafından balık popülasyonunun artması için Erzincan’daki gölet ve barajlara toplam 902 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Erzincan’da 902 bin sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Erzincan’da gölet ve barajlara toplamda 902 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılı balıklandırma çalışmaları ile Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen sazan balığı yavruları, il ve ilçe müdürlüklerindeki personel tarafından gölet ve barajlara bırakıldı. Bu çerçevede, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile beraberindekiler, Kemaliye Keban Barajı’na 400 bin, Tercan Barajı’na 500 bin ve Ekşisu Göleti’ne 2 bin sazan balığı yavrusu salındı. Balık popülasyonunun artması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Erzincan’da 902 bin sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu

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