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Erzincan'da aç kalan kurtların yerleşim yerlerinde yiyecek araması güvenlik kamerasında

22.01.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da aç kalan kurtların yerleşim yerlerinde yiyecek araması güvenlik kamerasında

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.

Bölgede yaşanan çetin kış koşulları, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi.

Kent merkezindeki Esentepe mevkisinde bulunan Erzincan Belediyesine ait su depolarının bulunduğu alana inen iki kurdun yiyecek araması güvenlik kamerasına yansıdı. Yiyecek arayışındaki iki kurdun daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolmaları görüntülerde yer alıyor.

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