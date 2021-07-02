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Erzincan'da AFAD ekipleri kayalıklarda mahsur kalan oğlak için seferber oldu

02.07.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da AFAD ekipleri kayalıklarda mahsur kalan oğlak için seferber oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde düştüğü kayalıklar arasında mahsur kalan oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Karataş köyünde bir çiftçiye ait oğlağın kaybolması üzerine vatandaşlar arama çalışması yaptı.

Oğlağın köy kırsalında kayalıklar arasında mahsur kaldığını gören vatandaşlar, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu oğlağı kurtararak sahibine teslim etti.

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