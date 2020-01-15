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  4. Erzincan’da "Ailem ve Ben" konulu konferans düzenlendi

Erzincan’da "Ailem ve Ben" konulu konferans düzenlendi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.01.2020 08:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ODAK 21.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ODAK 21. yüzyıl Erzincan Aile Eğitimleri kapsamında Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köksal "Ailem ve Ben" konulu konferans verdi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ODAK 21. yüzyıl Erzincan Aile Eğitimleri kapsamında Gazeteci Yazar ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köksal tarafından öğrenci velilerine "Ailem ve Ben" konulu konferans verildi. Erzincan Lisesi Konferans Salonunda verilen konferansta çocuğun en yakın çevresi olan anne-baba yoluyla çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemek, toplumsal gelişme ve kalkınmaya hız kazandırmak ve çocuğun eğitiminde önemli olan aileyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlandı. Konferans hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Proje kapsamında 3 anaokulu, 4 ilkokul, 3 ortaokul ve 3 lise belirlenmiştir. İlimizde farklı kademlerde görev yapan rehber öğretmenler kademeler bazında belirlenerek eğitim grupları oluşturulmuştur. Kademeler bazında eğitim alacak öğretmen grupları oluşturulmuş, gruplara yönelik eğitim programları hazırlanmıştır. Eğitim sonrası il genelinde aile eğitimde uygulanacak standart konu başlıkları belirlenmiş, oluşturulacak takvimle belirlenen okul ve kurumlarda eş zamanlı olarak aile eğitimleri başlatılmıştır. Proje de belirlenen okullarda belirtilen tarih ve saat çerçevesinde okul rehber öğretmenleri işbirliğiyle velilere Klinik Psikolog Mehmet Kurtoğlu aile eğitimi ile ilgili seminerler vermiştir” diye konuştu.
Ailelerin çocuklar üzerindeki etkilerinden bahseden Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köksal, "Günümüzde ailenin temelli sarsıldığı ve toplum çok ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Dünyanın öbür ucundaki olaylardan haberdar olan bireylerin kapı komşusundan haberdarı olmuyor. Aile bireylerinin karşılıklı saygı ve minnet duygusu içerisinde çocuklarına davranışları ile örnek olması gerekiyor. Sevgi ortamında büyüyen çocuklar ileride mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşayacak. Babanın anneye, annenin babaya minnet ve sevgi duyduğu ortamda büyüyen çocuklar ileride sağlıklı bir toplum inşa edeceklerdir” dedi.

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