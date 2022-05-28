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Erzincan'da "Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası" başladı

28.05.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da "Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası" başladı

ERZİNCAN (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı.

Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Park alanında iki gün sürecek ANALİG Oryantiring Türkiye Şampiyonası'na, 15 ilden 210 sporcu katılıyor.

Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen seremonide, halk oyunları ekibinin gösterisinde sporcular ve antrenörler halay çekip eğlenceli dakikalar yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı diledi.

Bu spor branşının kendileri için önemli olduğunu bildiren Mumcu, "Çünkü ilimizin coğrafyası oryantiring yapmak için çok uygun şartlara sahip. Güzel bir doğaya sahibiz ve doğayı korumak için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi

Konuşmanın ardından sporcular, Atatürk Parkı içerisinde bulunan 2 kilometrelik parkurda ilk mücadelesini gerçekleştirdi. 15 noktada gerçekleştirilen yarışta sporcular, işaretlemelerini yapıp bitiş noktasına geldi.

ANALİG Oryantiring Türkiye Şampiyonası yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

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