Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları sona erdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları sona erdi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların ikinci gününde, Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon ve Bayburt'tan gelen 63'ü erkek, 47'si kız olmak üzere toplam 110 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Dereceye giren sporcular, 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Amasya'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılacak.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

- Kızlar kata

1- Berna Melioğlu (Giresun)

2- İrem Gedik (Erzincan)

3- Zehra Batuk (Erzurum) ve Esmanur Saraçoğlu (Gümüşhane)

- 30 kilo kızlar kumite:

1- Funda Beşli (Giresun), 2- Sümeyye Kurt (Rize)

- 34 kilo kızlar kumite:

1- Hilal Aslan (Trabzon), 2- Halime Neslihan Ayhan (Erzincan), 3- Melike Çağla Pekdemir (Giresun) ve Medine Kunduz (Tokat)

- 38 kilo kızlar kumite:

1- Ecrin Güney (Rize), 2- Nisanur Akgül (Tokat), 3- Didem Morkoç (Erzurum) ve Edanur Koç (Giresun)