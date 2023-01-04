Erzincan’da arıcılara yüzde 50 hibeli "Polen Tuzaklı Kovan" dağıtılacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Erzincan’da arıcılık ile uğraşan, Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı çiftçilere, polen üretimini arttırmak amacı ile DAP İdaresi tarafından yüzde 50 hibeli "Polen Tuzaklı Kovan " dağıtılacağı ve gerçekleştirilen projeye son başvuru tarihinin 6 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı bildirildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden başvuruların yapılacağı açıklanan proje ile ilgili verilen detaylı bilgiler ise şu şekilde:

“Proje şartları ve ekleri aşağıdadır;

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu görevi yürütenler, devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlisi olmamak, bakanlık tarafından oluşturulan güncel AKS kayıt sistemine kayıtlı olmak, arıcılık işletmesinde en az 30 aktif kovana sahip olmak, Arı Yetiştiricileri Birliğine üye olmak, mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken yüzde 50 oranındaki katkı payının kendi temin etmekle yükümlü ve sorumlu olduğunu finansmanında kamu kaynakları kullanılmadan ödeme yapmak.

‘BAŞVURULARIN ALINMASI’

Başvuru Zamanı:

Bu proje çerçevesinde hazırlanan ‘Polen Tuzaklı Kovan’ alım başvuruları, şahsen 06/01/2023 tarihi saat 17.00’ a kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılır.

Başvuracaklara sağlanacak bilgi:

Bu proje çerçevesinde başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler. Proje ekibi tarafından verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlıdır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz. Proje ekibinin yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur. Yatırımcılar, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, internet sayfasından temin edebilirler.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, Polen Tuzaklı Kovan alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, proje dosyasında yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır. Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilir.”

Öte yandan yapılan açıklamada, ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne başvurabilecekleri ifade edildi.



