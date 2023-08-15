Erzincan’da aşırı sıcaklarla birlikte örtü yangınları arttı

Erzincan’da aşırı sıcak havayla birlikte kuru otların bulunduğu alanlarda cam kırıklarından kaynaklı yangınlar baş göstermeye başladı. Kentte gün içerisinde farklı alanlarda örtü yangınları çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerince yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan Bahçe Kültürleri yerleşim merkezinin bahçesinde, Ulalar’da, İliç ilçesinde çıkan yangınlarda kuru otlarla birlikte bazı ağaçlarda zarar gördü. İtfaiye ekipleri gün boyu yangından yangına koşarak örtü yangınlarının ev ve yerleşim yerlerine sirayet etmesinin önüne geçti.

