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Erzincan’da aşure kazanları barış ve kardeşlik için kaynadı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.09.2020 12:41 | Son Güncelleme

Erzincan’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Erzincan’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtıldı. Toplam 12 kazanda pişirilen 10 bin kişilik aşurenin yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dağıtımı yapıldı.
Cemevi’nde, Muharrem ayı dolayısıyla yapılan etkinliğe Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’da katılarak aşure pişirilen kazanları karıştırıp vatandaşlarla sohbet etti.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün, Muharrem orucunun Adem Peygamberden beri tutulduğunu ifade ederek, bu gün aşurelerin ve lokmaların pişirildiğini ve Covid-19 tedbirleri kapsamında aşure dağıtımına sabah başlandığını ifade etti.
Düzgün, akşam saatlerine kadar aşure dağıtımın devam edeceğini belirterek, “Pandemiden dolayı oruç açma yemeklerimizi vermedik, kurbanlarımızı kesmedik, toplu yemeklerimizi vermedik. Çünkü Covid-19 tüm dünyayı sarmış durumdadır. Bizde buna dikkat ettik. O yüzden aşurelerimizi çok sade bir şekilde dağıttık. 12 imam adına 12 kazanda aşure pişirildi” dedi.
Aşureleri yaparken yaklaşık 10 torba şeker, 500 kilogram bulgur alımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Düzgün, “Tüm meyvelerden de halkımızın getirdiklerinin dışında bütün meyvelerden yaklaşık 750 kilogram meyve aldık. Yaklaşık 10 bin kişiye yetecek aşure gelen halkımıza dağıtacağız. Kalan aşureleri fakir ailelere götürüp vereceğiz" diye konuştu.

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