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Erzincan'da atık malzemelerden üretilen oyuncak sergisi açıldı

26.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da atık malzemelerden üretilen oyuncak sergisi açıldı

ERZİNCAN (AA)- Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında kursiyerler tarafından atık malzemelerle üretilen oyuncak sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kapsamında kursiyerlere atık malzemelerle oyuncak üretimi üzerine 380 saat eğitim verildi.

Kursu başarıyla bitiren kursiyerlerin eğitimleri süresince yaptıkları 42 oyuncak ise törenle sergilendi.

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, serginin açılışında yaptığı konuşmada, üretilen oyuncakların tamamının atık malzemelerden elde edildiğini aktardı.

Geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu oyuncaklarla ön plana çıkardıklarını belirten Gün, şöyle konuştu:

"Halk Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla 380 saatlik bir okul öncesi ve çocuk gelişimi kurslarımız var. Kurslarımızda en az lise mezunu olan arkadaşlarımız müracaat ediyor. Bu çalışmalarımız içerisinde 42'ye yakın geri dönüşümden yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bizim için bunlar anlamlı önemli çocuklar için ve okullardaki öğrenciler için materyal çok önemli. Fakat oyuncak bunun geri dönüşümden olması çok daha önemli."

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