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Erzincan’da ayağı korkuluk demirlerine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

19.04.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da bahçe korkuluk demirlerine ayağı saplanan ev kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan’da ayağı korkuluk demirlerine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Cumhuriyet Mahallesi Tekin Civaş Bulvarı'nda bir apartmanın ikinci katında oturan Y.A'ya ait British Shorthair melezi ev kedisi, balkondan atladığı sırada arka ayağı, bahçe duvarı üzerinde bulunan demir korkuluklara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzincan Belediyesi Veteriner Hizmetleri ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi, demir korkulukları keserek kurtardı.

Ayağına saplanan demir korkuluk ile belediye veteriner ekipleri gözetiminde itfaiye aracına alınan kedi, kentte bulunan özel bir veteriner kliniğine götürülerek ameliyata alındı.


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Anahtar Kelimeler:
Erzincan İtfaiye ameliyat

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