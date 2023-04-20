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Erzincan’da bayram öncesi et satış noktalarında gıda denetimi

20.04.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimlerinin gerçekleştirildiği mezbaha ile et satışı yapılan kasap, şarküteri ve marketlere yönelik gıda denetimi gerçekleştirildi.

Yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların et ve et ürünleri alışverişinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına denetimleri artıran ekipler, işletmelere kurallara uyma, hijyen ve temizlik şartlarının uygunluğu, ve diğer yasal zorunlulukların uygulanıp uygulanmadığı noktasında denetimden geçiriyor.

Erzincan’da faaliyet gösteren mezbaha, kasap, şarküteri ve marketlerin et reyonlarına yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmazken, İl Müdür Vekili Serkan Kütük işletme yetkililerine vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde et ve et ürünlerine ulaşabilmesi noktasında gerekli önlemlerin alınması yönünde uyarılarda bulundu. Kütük, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tüm gıda denetim ekiplerimizi teyakkuz haline geçirdik.

Vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda, Türk Gıda Kodeksinin gerektirdiği şartlarda güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri adına gerekli tüm önlemleri almış durumdayız. İlimizde bulunan mezbahalar, Et Süt Kurumu kanatlı kombinası, kasaplar, et ve et ürünleri satışı yapan şarküteri ve marketlerin tamamına yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Gayemiz Erzincan halkının güvenilir ve sağlıklı gıdaya uygun şartlarda ulaşabilmelerini sağlamaktır. Şu ana kadar yapılan denetimlerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bu anlamda Erzincan’da faaliyet gösteren işletmelerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Denetimlerde görev alan ekiplerimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki en iyi müfettiş şüphesiz tüketicilerimizdir. Bakanlığımız bünyesindeki Alo 174 Gıda Hattı 24 saat ücretsiz olarak halkımıza hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaları durumunda Alo 174’ü aramalarını istiyoruz. Halkımıza iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.

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