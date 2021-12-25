Erzincan'da belediyeye ait çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Tercan Belediyesine ait çelik kasayı çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tercan'da dün içinde yaklaşık bin 600 lira bozuk paranın bulunduğu belediyeye ait çelik kasayı çalan hırsızların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İlçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları ve kullandıkları araçları tespit etti.

Kiraladıkları araçla ilçe merkezine gelen şüphelilerin, bölgede yaptıkları keşfin ardından belediyeye ait su faturalarının tahsil edildiği yerdeki çelik kasayı çaldıkları belirlendi.

Zanlıların izini süren ekipler, şüpheli K.S. ile Y.F'yi Erzurum'un Aşkale ilçesinde operasyonla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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