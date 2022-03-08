Erzincan'da bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Kızılay Mahallesi'nde dün otomobilini bir iş yerinin önüne park etmek isteyen Ali Yılmaz'ı (39) çıkan kavgada bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K. ile oğlu B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, baba A.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan ağır yaralanan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın ise Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz