Erzincan’da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak

Erzincan’da Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bitki parkında çiçek ve ağaç fideleri yetiştirilerek ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılıyor.

Bahar aylarında 30 bin adet tokat gülü, 100 bin adette yıldız çiçeği olmak üzere 130 bin çiçek toprakla buluşmayı bekliyor. Seralarda yetiştirilen çiçekler Mayıs ayının sonuna doğru şehir genelinde kavşaklara ekilerek şehrin rengini değiştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, çiçek ekimi ve peyzaj çalışmalarında belediye seralarında üretilen çiçeklerin kullanıldığı bildirildi.



