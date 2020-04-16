YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak

Erzincan’da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.04.2020 09:12 | Son Güncelleme

Erzincan’da Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bitki parkında çiçek ve ağaç fideleri yetiştirilerek ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılıyor.Bahar aylarında 30 bin adet tokat gülü, 100 bin adette yıldız çiçeği olmak üzere 130 bin çiçek toprakla buluşmayı bekliyor.

Erzincan’da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak

Erzincan’da Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bitki parkında çiçek ve ağaç fideleri yetiştirilerek ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılıyor.
Bahar aylarında 30 bin adet tokat gülü, 100 bin adette yıldız çiçeği olmak üzere 130 bin çiçek toprakla buluşmayı bekliyor. Seralarda yetiştirilen çiçekler Mayıs ayının sonuna doğru şehir genelinde kavşaklara ekilerek şehrin rengini değiştirecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, çiçek ekimi ve peyzaj çalışmalarında belediye seralarında üretilen çiçeklerin kullanıldığı bildirildi.

Erzincan’da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, otları tırpanladı

Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, otları tırpanladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım atağı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım atağı

Erzincan Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:36
Öğle
12:27
İkindi
16:09
Akşam
19:08
Yatsı
20:32

Erzincan Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Saglık Eczanesı Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohumun yüzde 75’i hibe ediliyor

Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohumun yüzde 75’i hibe ediliyor

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.