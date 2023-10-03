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Erzincan'da bir ayda çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı

03.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Erzincan Valiliği, kentte son bir ayda yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 157 şüphelinin yakalandığını, 64 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Erzincan'da bir ayda çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ekiplerin 1-30 Eylül'de kentte asayiş ve trafik denetimleri yaptığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İcra edilen asayiş, trafik, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında 97 asayiş, 3 kabahat, 77 takibi gereken, 15 kaçakçılık, 14 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, 9 siber ve 7 terör olayı olmak üzere toplam 222 olay meydana gelmiş ve bu olayların 222'si yüzde 100 aydınlatılmıştır. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında 164 bin 322 şüpheli ile 15 bin 941 aracın sorgulaması yapılarak 157 aranan şüpheli yakalanmış ve kayıp olarak aranan 11 kişi bulunmuştur. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde av tüfeği ve kesici/delici suç aleti ele geçirilmiştir."

Açıklamada, PKK/KCK ve DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Trafik uygulamalarında ise 17 bin 378 aracın kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"102 bin 33 kişinin sorgulaması yapılmış, 261 araç ve kişi hakkında toplam 405 bin 162 lira cezai işlem uygulanmış, 4 aranan araç, 2 aranan şüpheli yakalanmış, alkollü araç kullanan 3 sürücünün ehliyeti geri alınmış ve 49 araç trafikten men edilmiştir.

İcra edilen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyet ve uygulamalarında ise 5 yasa dışı bulunma, 8 adresinde ikamet yükümlülüğüne uymama ve 1 yol izin belgesi olmadan seyahat etme olayına müdahale edilmiş, bu olaylarda toplam 76 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 12'si serbest bırakılırken 64'ü sınır dışı edilmiştir."

Açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında da 1217 sosyal medya hesabının incelendiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"20 suç tespit edilen hesap/kişi hakkında işlem yapılmış, 5 müstehcen içerikli ve 28 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 33 internet sitesinin, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu aracılığı ile erişime engellenmesi sağlanmıştır. İcra edilen 15 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve 199 gram kubar esrar, 105 gram skunk, 1 kök skunk bitkisi, 19 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 101 sikke, 27 tarihi obje, 2 dedektör, sahte plaka, 8 sahte pasaport, 4 kazı malzemesi, 2 litre kaçak içki, 800 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir."

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Erzincan kaçakçılık jandarma operasyon

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