Erzincan'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce karantinaya alınan Yeşilyaka köyünün karantina süresi 7 gün uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs salgını nedeniyle alınan ek kararlar doğrultusunda, bu köyde 20 Nisan tarihinde sona eren karantinanın uzatılması kararı alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 05 Nisan 2020 tarihli ve 04-05 sayılı kararımız ile 14 gün süre ile karantina altına alınan Çayırlı İlçemizin Yeşilyaka köyünde karantina uygulamasının bitiş tarihi olan 20.04.2020 tarihinden itibaren köyün giriş-çıkış noktalarında yasaklamalara devam edilmesine ve karantina uygulamasının yedi gün süre ile uzatılmasına karar verilmiştir."

