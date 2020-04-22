YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

Erzincan'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.04.2020 19:14 | Son Güncelleme

Erzincan'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce karantinaya alınan Yeşilyaka köyünün karantina süresi 7 gün uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs salgını nedeniyle alınan ek kararlar doğrultusunda, bu köyde 20 Nisan tarihinde sona eren karantinanın uzatılması kararı alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 05 Nisan 2020 tarihli ve 04-05 sayılı kararımız ile 14 gün süre ile karantina altına alınan Çayırlı İlçemizin Yeşilyaka köyünde karantina uygulamasının bitiş tarihi olan 20.04.2020 tarihinden itibaren köyün giriş-çıkış noktalarında yasaklamalara devam edilmesine ve karantina uygulamasının yedi gün süre ile uzatılmasına karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
Anahtar Kelimeler:
erzincan Karantina

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Erzincan Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:27
Öğle
12:26
İkindi
16:11
Akşam
19:14
Yatsı
20:40

Erzincan Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Kültür Eczanesı Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan Halk Eğitim Merkezi’nde, maske üretimi başladı

Erzincan Halk Eğitim Merkezi’nde, maske üretimi başladı

Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

GÜNCELLEME - Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

GÜNCELLEME - Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.