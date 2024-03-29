Erzincan’da “Birlikte Emniyetteyiz” paneli düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panele Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Erzincan Aile İl Müdürü Serdar Demirci, rektör yardımcıları, çok sayıda akademisyen, emniyet personeli ve öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin’in yaptığı panelde Gözde Özdemir "Erken Yaşta Evlilik ve Aile İçi Şiddet", Ali Mısıroğlu "Siber Suç Çeşitleri ve Siber Zorbalık", Rümeysa Asan "Kadın Destek Hattı (KADES) Uygulaması ve Yasal Süreç" konularında katılımcıları bilgilendirdi.





