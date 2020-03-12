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Erzincan’da bisiklet yarışmaları yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.03.2020 16:38 | Son Güncelleme

Erzincan’da Okul Sporlarının 2019-2020 faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor.

Erzincan’da Okul Sporlarının 2019-2020 faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Okul Sporlarının 2019-2020 faaliyet programında yer alan minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler Bisiklet İl birinciliği yarışmaları yapıldı.
Miniklerde 3, Küçüklerde 5, Yıldızlarda 6, gençlerde ise 4 takım olmak üzere toplam 18 takımdan 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları bisiklet il birinciliği müsabakaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Yarışmaya katılan sporcular birinci olmak ve Erzincan’ı grup müsabakalarında temsil etmek için var güçleri ile pedal çevirdiler. Yapılan yarışma neticesinde küçükler, yıldızlar kategorisinde ve gençler kategorisinde birinci olan takımlar Erzincan’ı Okul Sporları grup yarışmalarında temsil etme hakkı kazandılar.
Yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, takım halinde birinci olan takımlara ise kupaları düzenlenen tören ile verildi.
Minik erkekler ve kızlar kategorisinde Çukurkuyu, Küçük Kızlar kategorisinde Çukurkuyu ortaokulu, Küçük erkekler kategorisinde Çukurkuyu Ortaokulu, Yıldız erkekler kategorisinde Cumhuriyet Ortaokulu, Yıldız kızlar kategorisinde Mehmetçik ortaokulu, Genç erkekler B kategorisinde Hazerfen Ahmet çelebi Mesleki Anadolu Teknik Lisesi, Genç erkekler A kategorisinde Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

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