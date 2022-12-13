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Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

13.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da çeşitli suçlardan aranmaları bulunan ve toplamda haklarında 34 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası ile 26 bin 400 lira adli para cezası bulunan 21 kişi yakalandı.

Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda; H.Y. isimli şahsın silahlı tehdit ve hırsızlık suçlarından toplam 11 yıl hapis cezası ile arandığı, K.K. isimli şahsın bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı, B.Ö. isimli şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı, M.B. isimli şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı, U.Ş. isimli şahsın icbar suretiyle irtikâp suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı, M.K. isimli şahsın konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2 yıl 9 ay 6 gün hapis cezası ile arandığı, Ş.Y.K. isimli şahsın askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı, I. Ş. isimli şahsın alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanma ve mala zarar verme suçlarından 1 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası ile arandığı, F.A. isimli şahsın basit yaralama suçundan 8 ay 12 gün hapis cezası ile arandığı, S.K. isimli şahsın alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 3 ay hapis cezası ile arandığı, A.Ş. isimli şahsın borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 3 ay hapis cezası ile arandığı, M.K. isimli şahsın borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 3 ay hapis cezası ile arandığı, M.K. isimli şahsın basit yaralama suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası ile arandığı, A.T. isimli şahsın hakaret suçundan 1 ay 24 gün hapis cezası ile arandığı, Y.Ç. isimli şahsın alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı, O.Ö. isimli şahsın alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı, O.H. isimli şahsın 6284 sayılı kanuna muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası ile arandığı, S.B. isimli şahsın 6284 sayılı kanuna muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası ile arandığı, F.P. isimli şahsın 6284 sayılı kanuna muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası ile arandığı, Y.G. isimli şahsın 6284 sayılı kanuna muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası ile arandığı, A.T. isimli şahsın çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan 26 bin 400 TL adli para cezası ile arandığı tespit edilerek bu kişilerin yakalaması yapıldı.

Yakalaması yapılan 21 kişi çeşitli suçlardan toplamda 34 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası ve 26 bin 400 TL adli para cezası ile arandıkları tespit edilerek cezaevlerine gönderildi.

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