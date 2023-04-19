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Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı, 8 kişi gözaltına alındı

19.04.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 35 kişi ile 29 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı, 8 kişi gözaltına alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 2023 yılı nisan ayının ilk yarısında 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 8 bin 643 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 35 kişi yakalanarak 8 kişi gözaltına alındı ve 361 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 29 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 150 işyeri kontrol edilerek, 3 adet kesici alet, 551 adet yasaklı yayın, 26,06 gram metamfatemin, 9,07 gram esrar, 0,36 gram skank ve 7 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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