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Erzincan’da çevre temizliği

ERZİNCAN HABERLERİ  | 11.06.2020 15:58 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm yaya kaldırımları ve yol kenarlarında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.Ekiplerin bir kısmı çöp konteynerlerinin çevresinde biriken yağ, kir ve ürün kalıntıları ile benzeri çöplerin çevrede oluşturacağı kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla çöpler alındıktan sonra özel konteyner yıkama aracı ile konteynerleri ve çevresini yıkayıp dezenfekte ediyor.Diğer ekipler ise kaldırımlar ve yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan otları kesiyor.

Erzincan’da çevre temizliği

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm yaya kaldırımları ve yol kenarlarında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.
Ekiplerin bir kısmı çöp konteynerlerinin çevresinde biriken yağ, kir ve ürün kalıntıları ile benzeri çöplerin çevrede oluşturacağı kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla çöpler alındıktan sonra özel konteyner yıkama aracı ile konteynerleri ve çevresini yıkayıp dezenfekte ediyor.
Diğer ekipler ise kaldırımlar ve yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan otları kesiyor. Kesilen otlar ve gelişi güzel atılan çöplerde yaya temizlik ekipleri tarafından toplanıyor. Bu işlemlerin ardından ise vakumlu yol süpürme makineleri ile yollar temizlenerek yapılan çalışmalar sona eriyor.
Atatürk mahallesinde çöp konteynerleri ve çevresinin dezenfekte çalışmaları biterken bugünde Yunus Emre Mahallesinde yıkama çalışmaları yürütülüyor. Kaldırım ve yol temizleme çalışmaları ise İzzetpaşa Mahallesinde biterken Mimar Sinan Mahallesi ve ana arterlerde devam ediyor. Yapılan bu kapsamlı çalışmalar tüm il genelinde gerçekleştirilecek.

Erzincan’da çevre temizliği

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