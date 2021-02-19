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Erzincan’da Covid-19 denetimi

19.02.2021 22:23 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da Covid-19 denetimi

Erzincan’da Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.Korona virüs (Covid- 19) tedbirlerine yönelik yapılan denetlemelerde polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri il merkezlerinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.

Erzincan’da Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Korona virüs (Covid- 19) tedbirlerine yönelik yapılan denetlemelerde polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri il merkezlerinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.

Erzincan’da Covid-19 denetimi

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