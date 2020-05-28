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Erzincan’da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu!

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

Erzincan’da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu.Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan camiler, yarın cuma namazıyla ibadete açılıyor.

Erzincan’da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu!

Erzincan’da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu.
Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan camiler, yarın cuma namazıyla ibadete açılıyor. Erzincan’da cuma namazı kılınacak camilerin listesi şöyle açıkladı.
“Erzincan il merkezinde: 15 Temmuz Şehitler Cami, Bayındır Cami, Akşemsettin Cami, Hacı Bayram Cami, Saray Cami, Yunus Emre Cami, Aşağı Büyük Cami, Hz. Hatice Cami, Bahçe Kültürleri Cami, Et ve Süt Kurumu Mescidi, Barbaros Cami, Bilal-i Habeş Cami, Boyacılar Cami, Fatih Cami, Hacı Mevlüt Keskin Cami, Orhangazi Cami, Cami-i Kebir Cami, TOKİ Cami, Cengiztopel Cami, Cumhuriyet Cami, Çukurkuyu Merkez Cami, Ergenekon Cami, Ersevenler Cami, Ertuğrul Gazi Cami, Erzincan Üniversitesi Cami, Fatmahatun Cami, Fatih Sultan Mehmet Han Cami, Fevzipaşa Cami, Gerek Cami, Kuba Cami, TOKİ Cami, Gülabibey Cami, Hacı Mustafa Bayram Cami, Hafız Hamza Nazır Cami, Halitpaşa Cami, Hamidiye Cami, Oruçağa Cami, Havalimanı Bahçesi, Hayrettin Vesile Hatun Cami, Hocabey Cami, İçtaş Eyüp Sultan Cami, Kurtuluş Cami, Piri Sami Cami, Kandilli Cami, Ahmet Sıtkı Cami, Murat İşhanı Güneyi Pazar Yeri, Kazımkarabekir Cami, Kırklar Cami, Kızılay Cami, Kurşunlu Cami, Mehmet Türker Cami, Melikgazi Cami, Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi Bahçesi, Mevlana Cami, Mimarsinan Cami, Muhammediye Cami, Munzur TOKİ Cami, Organize Sanayi Cami, Mehmet Efendi Cami, Oto Sanayi Cami, Piri Sami Hazretleri Türbe Cami, Sarıgöl Terzibaba Cami, Sultanahmet Cami, Sümer Cami, Şeker Fabrikası Cami, Taksim Mh. Cami, Şehitler Cami, Terzibaba Cami, Nurgah Cami, Ulu Cami, Çaybaşı Medine Cami, Yalnızbağ Mh. TOKİ Cami, Yavuz Selim Cami, Yunus Emre Cami, Yeni Hal Mescidi, Yeni Mahalle Cami, Hz. Hasan Hüseyin Cami, Eski Otogar alanı, Atatürk Parkı, Terzibaba Mezarlık Alanı, Kulem Park, Demirkent Terzibaba İmam-Hatip Ortaokulu Bahçesi”

“Camilerde uyulacak korona kuralları”
İçişleri Bakanlığı tarafından camilere gönderilen genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.
Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

“Maske zorunlu”
Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılacak.
Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.
Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.

“Cuma namazı bahçesi olan camilerde kılınacak”
Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.
Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.

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