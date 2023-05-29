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Erzincan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı

29.05.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan’da yüzde 62.05 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na fark attı.

Erzincan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi dün 17.00’de sona erdi. Erzincan’da sandıkların yüzde yüzü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışı açık ara önde kapadı.

Katılım oranının yüzde 88,84 olduğu Erzincan’da 972 sandıkta, 150 bin 817 oy kullanıldı. 148 bin 655 oyun geçerli sayıldığı ilde sandıkların tamamı sayıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 62.05 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 37.95’de kaldı

Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

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