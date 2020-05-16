Erzincan'da dağlık arazide yaralanan kişi kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık alanda ayağını kıran Hasan Ali Kaya, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Üzümlü ilçesinde doğa fotoğrafı çekmek için dağlık alana giden Kaya, dereden karşıya geçmek istediği sırada düşerek ayağını kırdı.

Kaya'nın haber verdiği jandarma ve sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra bölgenin heyelan riskinin bulunduğu tespit ederek durumu AFAD'a bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan Kaya, Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

