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Erzincan’da deforme olan yaya çizgileri boyanarak yenilendi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.12.2020 09:17 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentin caddelerinde deforme olan yaya çizgileri boyanarak yenilendi.Hava şartlarından etkilenerek, boyaları silinen yaya geçitlerinin boyama çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentin caddelerinde deforme olan yaya çizgileri boyanarak yenilendi.
Hava şartlarından etkilenerek, boyaları silinen yaya geçitlerinin boyama çalışmaları devam ediyor. Şehir genelinde yaya güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde aktarılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında deforme olmuş yaya çizgilerini yenileyen Erzincan Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da boş kalan caddelerde boyama çalışmalarını devam ettirdi. Söz konusu çalışmalar kapsamında yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla belirlenen noktalar sarı ve beyaz renklere boyandı. Boyama çalışmaları planlanan program dâhilinde devam edecek.

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