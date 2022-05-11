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Erzincan'da dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

11.05.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Ergenekon Mahallesi'nden geçen Vazgirt Deresi'nde yaralı köpeği fark eden 10 yaşındaki Tuğçe Sevimli durumu babasına haber verdi.

Olay yerine gelen Baba Salih Sevimli ise köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, dere yatağındaki yaralı köpeği kısa süren çalışmanın ardından çıkardı. Ekipler köpeği tedavisi için Erzincan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tuğçe Sevimli, arabayla ailece gezdikleri sırada köpeği fark ettiğini belirterek, "Köpeği dere içerisinde görünce hemen yanına gelip baktım. Daha sonra babama durumu anlattım. Babam da bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyeci amcalar da köpeği düştüğü yerden kurtardı." dedi.

Vatandaşlar, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

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