Erzincan'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Ali K'nin (59) kullandığı 24 AAN 959 plakalı minibüs, Çayırlı ilçesinin Harmantepe köyü çıkışında buzlanmanın olduğu yolda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 7 kişi, ambulanslarla Çayırlı Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Günnur D, Songül K. ve Nurdan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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