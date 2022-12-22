Erzincan'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mehmet G'nin kullandığı 34 GY 1184 plakalı otomobil, Altınbaşak beldesi Küçükadağan Mahallesi yönüne seyir halindeyken Celal Toraman Köprüsü'nde kontrolden çıktı. Köprünün ayağına devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi Zehra G. araçta sıkıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet G. ile Zehra G. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.