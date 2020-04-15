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Erzincan’da durdurulan yolcu otobüsünde 4 kişide korona virüs tespit edildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.04.2020 08:43 | Son Güncelleme

Erzincan’da ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan 4 kişide korona virüs tespit edildi.

Erzincan’da ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan 4 kişide korona virüs tespit edildi. Otobüsten indirilen 4 korona virüslü yolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul’dan Van’a gitmekte olan yolcu otobüsü, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in bilgilendirmesiyle otobüsün geçtiği güzergâhtaki illerde tedbir alındı. Erzincan’da durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen ve korona virüs testleri pozitif olan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Korona virüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya kişi başı 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı.

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