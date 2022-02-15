Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) faaliyet programında yer alan Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları, Erzincan'da sona erdi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 11-15 Şubat arasında düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 239 sporcu katıldı.

Son gününde de çekişmeli geçen yarışlarda, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

11 Yaş Altı Kızlar:

1. Nehir Uçanlar,

2. Damla Süloğlu,

3. Zeynep Nisa Yerebasmaz

11 Yaş Altı Erkekler:

1. Cem bora Balkan,

2. Cafer Ediz Cingöz,

3. Adnan Esat Yıldırım

13 Yaş Altı Kızlar:

1. Mira Tunca,

2. Ennur Kardelen Çakır,

3. Naz Çepni

13 Yaş Altı Erkekler:

1. Efe İldeş,

2. Ömer Faruk Deliktaş,

3. Arda Kuçbay

15 Yaş Altı Kızlar:

1. Naz Avşar,

2. Azra Acar,

3. Aysima Kılıç

15 Yaş Altı Erkekler:

1. Mert Yıldırım,

2. Ali Kuçbay,

3. Çınar Sınmaz

Artı 15 kadınlar:

1. Nisa Özsoy,

2. Selin Gülce Güler,

3. Aydan Karakulak

Artı 15 erkekler;

1. Uğur Koçak,

2. Ömer Faruk Keleşoğlu,

3. Yavuz Dumlu



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