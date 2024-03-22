Erzincan'da düzensiz göçmenleri taşıyan sürücü tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında şüphe üzerine M.K. idaresindeki aracı durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyrukluların bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü M.K. "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

