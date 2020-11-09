Erzincan’da ekmeğe zam

Erzincan’da 220 gram ekmek 1 lira 75 kuruştan satılacak.

Erzincan’da daha önce 1,50 TL’den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, 25 kuruşluk zamla 1 lira 75 kuruşa çıkarıldı. Zamlı tarifeye göre Erzincan’da 220 gram ekmek 1 lira 75 kuruştan satılacak. Fırıncılar Odası’nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı. Yeni tarifeye göre, Erzincan’da ekmeğin bugünden itibaren 1 lira 75 kuruştan satılacak.

