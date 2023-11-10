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Erzincan’da ev yangını

10.11.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan’da ev yangını

Olay, Erzincan merkeze bağlı Hürrempalangası köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin içini çevreledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürdükten sonra bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında maddi hasar oluşurken evde bulunan eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

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