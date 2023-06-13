YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da evsel atıklar geri dönüşüm tesisinde ekonomiye kazandırılıyor

Erzincan'da evsel atıklar geri dönüşüm tesisinde ekonomiye kazandırılıyor

13.06.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Belediyesince mahalle, belde ve köylerden toplanan günlük yaklaşık 200 ton evsel atık şehir çöplüğünde kurulu tesiste geri dönüşüme kazandırılıyor.

Türkiye'de son yıllarda hızla yaygınlaşan ve kısa sürede sektör haline gelen "geri dönüşüm"deki çalışmalara, Erzincan Belediyesi de katkı sağlıyor.

Belediye tarafından mahalle, belde ve köylerden günlük toplanan yaklaşık 200 ton atık, şehir çöplüğündeki Katı Atık Toplama Merkezinde cam, metal, kağıt, yağ ve plastik şeklinde ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere bu alanda faaliyet yürüten merkezlere gönderiliyor.

ORGANİK ATIKLARDAN DA ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLİYOR

Ayrışımın ardından kalan organik atıklar ise kentteki Katı Atık Toplama Alanı'na serildikten sonra üstü toprakla örtülerek elde edilen gaz, borular vasıtasıyla özel bir firma tarafından kurulan tesiste yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, kentten günlük toplanan çöplerin ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Geri dönüşüm merkezine gelen katı atıklardan kağıt, metal, cam ve plastik gibi ürünlerin ayrışımının yapıldığını ifade eden Aksun, şöyle konuştu:

"Her ne kadar çöpler ayrıştırılmadan gelse de bu tesisimizde mutlak suretle ayrıştırmaya tabi tutulmakta. Tesiste ayrıştırılan ürünler daha sonra ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere geri dönüşüm merkezlerine gönderilmekte. Burada ekonomik bir gelir elde ediliyor. Çöplerin ayrıştırılması ile çevreyi daha temiz tutma olanağı sağlanıyor.
Atık ayrıştırma tesisimiz çevreye duyarlı, çok işlevsel şekilde çalışmalarını sürdürüyor."

Belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Serkan Polat da kent genelinde evsel nitelikte toplanan katı atıkların ayrıştırma tesisine getirildiğini belirterek, "Ayrıştırmanın ardından geriye kalan kompost ürünler yani organik atıklar ise buradaki iş makinaları ile alınarak düzenli katı atık sahasındaki depolama alanına gönderilmektedir." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koruma altındaki ’Benekli Semenderler’ Erzincan’da görüntülendiKoruma altındaki ’Benekli Semenderler’ Erzincan’da görüntülendi
Yenimahalle Belediyesi’nden 17 köpeğin ağaca asılması olayıyla ilgili açıklamaYenimahalle Belediyesi’nden 17 köpeğin ağaca asılması olayıyla ilgili açıklama
Kars’ta renk cümbüşü yaşanıyorKars’ta renk cümbüşü yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Erzincan geri dönüşüm depolama elektrik enerjisi

Erzincan Namaz Vakitleri 13 Haziran Salı

İmsak
02:52
Sabah
04:46
Öğle
12:27
İkindi
16:24
Akşam
19:58
Yatsı
21:43

Erzincan Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Salı

Güliz eczanesi
Cayirli
Erhan eczanesi
Merkez
Özge eczanesi
Merkez
Emrah eczanesi
Tercan
Refahiye eczanesi
Refahiye
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.