Erzincan’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Erzincan merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonlar düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aktif görevde bulunan 3’ü muvazzaf asker, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler Erzincan’a getirilerek hastanede sağlık kontrollerinden geçirildi.
Emniyetteki sorguları sonrası şüphelilerin gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.