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Erzincan’da fide üretim ve satışı son hızla devam ediyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

Erzincan’da fide üretim ve satışı son hızla devam ediyor.Covid-19 kapsamında alınan tedbirlerin bitkisel üretim ve gıda talebi üzerinde herhangi bir baskı oluşturmaması için üreticiler 7/24 çalışmaya devam ediyor.

Erzincan’da fide üretim ve satışı son hızla devam ediyor.
Covid-19 kapsamında alınan tedbirlerin bitkisel üretim ve gıda talebi üzerinde herhangi bir baskı oluşturmaması için üreticiler 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve beraberindeki Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personelleri Erzincan ve çevre illerin fide ihtiyacını tedarik eden üreticilerimizi ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundular.
Haftalar öncesinden sera ekimlerinin yapıldığı, dış ekimlerin ise devam ettiği bu dönemde üreticilerimizin geçen senelere göre daha fazla ekim yaptığı görüldü. Bu sene beklenmedik bir salgınla karşılaşılmasına rağmen fide talebinin tahminlerin üzerine çıktığını söyleyen Şahin, “Üreticimiz tüm zorlu şartlara rağmen artarak üretmeye devam ediyor, talep o denli fazla ki fide üreticilerimiz çok geç saatlere kadar satış yapıyor. Bu salgın tüm dünyaya tarımsal üretimin stratejik önemini bir kez daha göstermiştir. Kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri olarak söyleye biliriz ki gıda arzında bir sıkıntımız olmayacaktır halkımız rahat olsun.” dedi.
Yeni sera ve üretim alanlarına yapılan ziyarette üreticiler artan talepten son derece memnun olduklarını, büyüyerek her sene daha da fazla üretmeye devam edeceklerini söylediler.

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Onur Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
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