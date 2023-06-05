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Erzincan’da Galatasaray taraftarları meydanı panayır alanına çevirdi

05.06.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın 23’ncü şampiyonluğu Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Erzincan’da da büyük bir coşku ile kutlandı.

Erzincan’da Galatasaray taraftarları meydanı panayır alanına çevirdi

3-0’lık Fenerbahçe galibiyetinden sonra cadde ve sokaklarda özel araçları ile tur atan taraftarlar meydanları panayır alanına çevirdi.
Galatasaray’ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe’yi 3-0 yenmesin ardından dışarıda kutlamalara katılan Erzincanlı taraftarlar cadde ve sokakları sarı-kırmızı renklerle donattı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Erzincan’da Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Sarı-kırmızı formaları ile Dörtyolda toplanan taraftarlar takımlarına destek vermek ve şampiyonluk sevincini doyasıya yaşamanın keyfini çıkardılar. Uzun konvoyların oluştuğu kutlamalarda Galatasaray taraftarları meşaleler ve sloganlar ile takımlarının şampiyonluk coşkusunu geç saatlere kadar tur atarak kutladı.

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