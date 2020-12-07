Erzincan’da gençlerden anlamlı davranış

Erzincan’da gençler sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ekmeklerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik liderleri ve gönüllü gençler kentte pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri yaşlıların ekmeklerini alarak yardım ettiler.

Erzincan’da gençler evden çıkmama kurallarına riayet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini tespit ederek onların temel ihtiyaçlarını karşıladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü üyesi olan gençler evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri yaşlıların ekmeklerini alarak yaşlıları sevindirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü üyesi olan gençler, Erzincan’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlıların talepleri doğrultusunda temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra market alışverişlerini yaptıklarını, faturalarını ödediklerini belirterek her türlü yardımda bulunmaya devam edeceklerini belirttiler.

