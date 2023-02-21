Erzincan'da gönüllülerin ürettiği uyku tulumları depremzedelere gönderiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde soğuk hava da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bölgedeki depremzedelere ulaştırılmak üzere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Kız Meslek Lisesi atölyelerinde gönüllü öğretmen, öğrenci ve kursiyerler tarafından uyku tulumu dikiliyor.

Hafta sonuna kadar dikilecek 1030 uyku tulumu, Erzincan Valiliği koordinesinde Hatay'daki afetzedelere gönderilecek.

Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı ile İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, halk eğitim merkezinde uyku tulumu diken kursiyerleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Vekili Arabacı, emeği geçenlere teşekkür ederek, gönüllü öğretmen, öğrenci ve kursiyerlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

