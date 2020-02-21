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Erzincan’da gümrük kaçağı mallar ele geçirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.02.2020 19:33 | Son Güncelleme

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan yabancı plakalı araçlarda 5 bin 693 paket bandrolsüz sigara, 646 adet gümrük kaçağı kozmetik malzemesi ve 24 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan yabancı plakalı araçlarda 5 bin 693 paket bandrolsüz sigara, 646 adet gümrük kaçağı kozmetik malzemesi ve 24 gram afyon sakızı ele geçirildi. Konuyla ilgili 19 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tercan ilçesi D-100 karayolu üzerinde bulunan Mercan yol kontrol noktasında kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdiği sırada Erzurum istikametinden gelen yabancı plakalı araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 5 bin 693 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ile piyasa değer 10 bin TL olan 646 adet gümrük kaçağı kozmetik malzemesi ele geçirildi.
Öte yandan uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında narkotik detektör köpeği Rüzgar ile yapılan aramalarda ise 24,01 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Kaçakçılık olayları ile ilgili olarak 18 kişi ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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