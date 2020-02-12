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Erzincan’da hava ulaşımına kar engeli

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.02.2020 13:25 | Son Güncelleme

Erzincan’da yoğun kar yağışı nedeniyle yapılması planlanan uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi.Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Erzincan’da hava ulaşımına kar engeli

Erzincan’da yoğun kar yağışı nedeniyle yapılması planlanan uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi.
Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken hava yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. 09.05 PC 2521 Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen, 16.45 TK 2655 Erzincan - İstanbul, 08.20 PC 2520 İstanbul Sabiha Gökçen - Erzincan, 15.50 TK 2654 İstanbul - Erzincan seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından uçuşların normale döneceği bildirildi.

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